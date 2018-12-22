Dünyanın en büyüğü Real Madrid!

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Al Ain'i Modric, Llorente, Ramos ve Nader'in (K.K.) golleriyle 4-1 mağlup ederek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı üst üste 3. kez kazandı.

22 Aralık 2018, Cumartesi 21:38 Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyüğü Real Madrid!

İspanyol devi Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Al Ain ile karşı karşıya geldi. Kupa canavarı Real, Al Ain'i 4-1 mağlup etti ve üst üste 3. kez, toplamda 4. kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu oldu.

Real Madrid'in gollerini 14. dakikada Modric, 60. dakikada Marcos Llorente, 78. dakikada Sergio Ramos ve 90+1'de Yahia Nader kendi kalesine attı.

Al Ain'in tek golünü ise 86. dakikada Tsukasa Shiotani kaydetti.

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