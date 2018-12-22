Dünyanın en büyüğü Real Madrid!

İspanyol devi Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Al Ain ile karşı karşıya geldi. Kupa canavarı Real, Al Ain'i 4-1 mağlup etti ve üst üste 3. kez, toplamda 4. kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu oldu.

Real Madrid'in gollerini 14. dakikada Modric, 60. dakikada Marcos Llorente, 78. dakikada Sergio Ramos ve 90+1'de Yahia Nader kendi kalesine attı.

Al Ain'in tek golünü ise 86. dakikada Tsukasa Shiotani kaydetti.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Şenol Güneş'e flaş gönderme! Beşiktaşlı taraftarlar çıldırdı



