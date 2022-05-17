Kariyerine namağlup olarak devam eden Eskişehirli boksör Dilara Yücel, Universal Boxing Organizasyonu’nun (UBO) düzenlediği maç ile Dünya Şampiyonluğu kemerini kazandı. Rakibi Nana Chakhvashvili karşısında çıktığı maçını nakavt ile kolay bir şekilde kazanan Yücel, UBO Dünya Şampiyonluğu kemer maçını kazanan ilk Türk kadın boksör oldu. Bu başarının ardından evine dönen genç sporcu, Eskişehir’in meşhur kebapçısı Ciğerci Aziz Usta tarafından davul zurna ile karşılandı.

“Daha büyük organizasyonlarda ülkemizi gururlandıracağım”

Dünya Şampiyonluğu kemer maçını nakavt ile kazanarak büyük gurur yaşadığını söyleyen Yücel, “Dünya Şampiyonluk maçım vardı, kazandım. Rakibim değişti son anda çünkü Tanzanyalı rakibim vize sorunlarından dolayı Türkiye’ye gelemedi. Ben de Avrupa şampiyonluk maçındaki rakibimle oynamak zorunda kaldım. Avrupa Şampiyonluk maçından sonra bana sürekli meydan okuyan ve bana sürekli rövanş maçı teklif eden rakibimi 1’inci maçta teknik nakavt ile yendim. Maçım çok kısa sürdü, rakibim havlu attı. Ben bu kadar kısa süreceğini düşünmemiştim. Bundan sonra daha büyük federasyonların kemerleri bizi bekliyor. Daha büyük rakiplerle, daha büyük organizasyonlarda ülkemizi ve bayrağımızı gururlandıracağım. Bundan sonra dünya boksun daha büyük federasyonlarının kemerlerini, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarına gitmeyi planlıyorum. Daha büyük geceler bizi bekliyor, her şey daha yeni başladı” ifadelerini kullandı.

“Sözümüzde durduk, Dilara’yı davul zurna ile karşıladık”

Genç sporcunun şampiyonluk maçına gitmeden önce kemeri alıp yanlarına getireceğine dair kendisine söz verdiğini söyleyen ünlü kebapçı Ciğerci Aziz Usta, “Dilara Yücel şampiyonluk maçına gitmeden önce bize kemeri alıp yanınıza geleceğim diye bir söz vermişti. Sözünde durdu, biz de buradan o giderken kemeri alıp ülkemize ve Eskişehir’imize kazandırırsan seni davul ve zurna ile karşılayacağız diye bir söz vermiştik. Biz de sözümüzde durduk, Dilara’yı davul ve zurna ile karşıladık. Ülkemize ve Eskişehir’imize hayırlı olsun diyorum ve Dilara Yüceli tebrik ediyorum. İnşallah daha da iyi yerlere gelir” şeklinde konuştu.

“Dilara Yücel size bir örnek olsun, yolunuzu açan bir ışık olsun”

Başarılı sporcunun bütün kadınlara iyi bir örnek olduğunu söyleyen 35 yıllık kickboks antrenörü Mehmet Ömürlü, ”Bütün kadınlara sesleniyoruz ki, Dilara Yücel size bir örnek olsun, yolunuzu açan bir ışık olsun. Eğer bir insanın hedefi varsa, Dilara Yücel gibi azimle o yolda yürümeleri lazım” derken, sporla uğraşan tüm gençlere rol model olduğu için Yücel’e teşekkürlerini sunan Hilmi Yıldırım da şu sözleri söyledi;

”Birkaç ay önce bir Avrupa şampiyonuyla tanışmaktan onur ve gurur duymuştum, şimdi de bir dünya şampiyonunun yanında olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Genç kardeşlerimize rol model olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisini izlemeye devam edeceğiz. Gençlerimize ve çocuklarımıza tanıtmaya ve örnek göstermeye devam edeceğiz.”

İHA