Dilaver Mutlu: Kazandığımız için mutluyuz

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a konuk olan Ekol Göz Menemenspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 90 dakikanın çok zor geçtiğini vurguladı.

Mutlu, zorlu bir maç olduğunu anlatarak, "İki takım da iyi mücadele etti. Neticede kazanan biz olduk. İyi çalışmış, iyi hazırlanmıştık. Bizim takım maç bitene kadar mücadeleyi bırakmıyor. En azından sakatlık da olmadı. Kazasız belasız bitirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonrası için Balıkesirspor’a başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.