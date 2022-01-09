Dilaver Mutlu: Böyle bir deplasmandan puanla dönmek önemli

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Erzurumspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor'da teknik sorumlu Dilaver Mutlu, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Böyle bir deplasmandan puanla dönmenin çok önemli olduğunu belirten Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

“Puan veya puanlar almak istiyorduk. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Erzurum takımı ligin şampiyon adamlarından. İçerde hep kazandılar. Ekibimiz genç yetenekli oyunculardan oluşan bir ekip. Oyuna iyi başlamadık. Kendi hatamızdan bir penaltı oldu. Geriye düştük. İkinci yarı takımımız rahatladı. İyi mücadele etti. Son dakikalarda golü atıp maçı kazanabilirdik. Kaybedebilirdik de. Böyle bir deplasmandan puanla dönmek önemli. Kendi takımımı da Erzurumspor’u da tebrik ediyorum” (İHA)