Diego Costa, Benfica ile imzalıyor

Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa'nın yeni takımı belli oluyor.

İspanyol basınından El Mundo Deportivo'nun haberine göre 32 yaşındai yıldız futbolcu, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Portekiz ekibiyle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Costa'nın 3 milyon euro imza parası alacağı ve Portekiz ekibinden haftalık da 60 bin euro kazanacağı öğrenildi. Haberde ayrıca sözleşmenin haziran ayı itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

Galatasaray 'ın gündemine gelmişti

Son olarak aralık ayında Atletico Madrid forması giyen Diego Costa, o tarihten itibaren herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı. Golcü futbolcu, ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'ın da gündeminde yer almıştı.