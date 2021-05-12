Pantilimon ayrıldığı, Cenk Gönen ise sakat olduğu için genç yaşında eldivenleri devralıp kariyerinin 7'nci Süper Lig maçına sarı-kırmızılılar karşısında çıkan Abdülkadir, 90 dakika içinde rakibin kullandığı 4 penaltının 2'sinde gole izin vermedi. Maçın 35'inci dakikasında Babel'in penaltısına engel olamayan genç kaleci, 41'inci dakikada yine penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba'nın vuruşunu kurtardı. İkinci yarıda 82'nci dakikada Mostafa Mohamed'in maç içinde Galatasaray lehine kullandığı 3'üncü penaltıyı çıkaran Abdülkadir, Hakem Abdülkadir Bitigen, VAR uyarısıyla atışı tekrarlatınca bu kez golü önleyemedi.

Maç sonrası hakem ve VAR kararlarına isyan eden Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Bu camianın sezon başından beri en az 15 puanı çalındı. Bu sezonun en fazla mağdur olan takımı biziz. Hepsini Allah’a havale ediyoruz. Bu sene ilk defa 4 penaltı bizim maçımızda verilmiştir. Yazıklar olsun. Madem haksızlığa uğrayacaktık neden sahaya çıktık? Keşke elimizde olsaydı da takımı sahadan çekebilseydik" dedi.

Son hafta Karagümrük'e konuk olacak Denizli'de son penaltıda kırmızı kart gören Rodallega forma giymeyecek. (DHA)