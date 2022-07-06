Spor Toto 1.Lig 2022-2023 Sezonu fikstür çekimini değerlendiren Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligin bir hafta ertelenmesinin bir şans olduğunu dile getirdi. Bakkal, “Ligimizin başlama tarihinin bir hafta ertelenmesi, biraz daha fazla çalışma imkanı ortaya çıkardı. Biz en erken toplanarak sezon hazırlıklarına başlayan takımlardan biriyiz. Top başı yaptığımız günden bu yana günde çift idmanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ligin ilk maçına kadar mümkün olduğunca en hazır duruma gelmek istiyoruz” dedi.

“Doğru işler yaptığımız sürece, hangi takımla oynayacağımızın hiçbir önemi yok”

Geçtiğimiz sezonda kadroyu büyük ölçüde koruduklarını ve rakiplerinin yaptıkları transferle kadrolarını güçlendirdiğini belirten Mesut Bakkal, “Kadromuzu korumamız ve oyuncularımızın birlikte oynama alışkanlığı bizim için büyük avantaj. Uyum sorunu yaşamayacak takımlardan biriyiz. Sezona Eyüpspor deplasman maçıyla başlayacağız. Geçen sezon Play-off’lara kalan rakibimiz yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. 38 haftalık uzun lig maratonunda 36 maç yapacağız ve tüm rakiplerle karşılaşacağız. O yüzden benim için iyi veya kötü fikstür yoktur. En iyi fikstür kazandığın fikstürdür. Bu oyuncu topluluğu geride kalan ligin son 15 maçında 30 puan toplama başarısı gösterdi. Bu başarılı grafiği sürdürmememiz için hiçbir neden yok. Çok çalışıp, doğru planlamayla kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Rakip ayırmak, güçlü veya zayıf rakip gibi bir ayırım yapmak benim düşüncelerimde hiç yer almadı. Biz doğru işler yaptığımız sürece, hangi takımla hangi hafta oynayacağımızın hiçbir önemi yok. Yeni sezonun kazasız belasız, centilmence geçmesini, ülke futbolumuzun gelişmesine de katkı sağlamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA