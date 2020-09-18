Denizlispor, Fede Varela’yı kadrosuna kattı
Yukatel Denizlispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Arjantinli Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Las Palmas forması giyen Arjantinli oyuncu Fede Varela için Haluk Ulusoy Tesisleri’nde imza töreni düzenlendiği kaydedildi.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Arjantinli Fede Varela ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Las Palmas forması giyen Arjantinli oyuncu Fede Varela için Haluk Ulusoy Tesisleri’nde imza töreni düzenlendiği kaydedildi.
Varela’nın 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı törende Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinakaya ile Asbaşkan Uğur Bağbaşlıoğlu’nun hazır bulunduğu belirtildi.