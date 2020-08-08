Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor , yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Ligin sona ermesinin ardından kısa bir tatil yapan yeşil-siyahlı ekip, pazartesi günü yeniden bir araya gelecek. Denizlispor’da oyuncular korona virüs testinden geçeceği ve ardından yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştireceği belirtildi.

Denizlispor’da yapılan açıklamada, “Takımımız 2020-2021 Sezonu için 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanacak. Aynı gün ilk idman da yapılacak” denildi.