David Cotterill: 'Kendimi bıçaklayarak intihar etmeyi düşündüm'

Galler Milli Takımı'nın eski futbolcularından David Cotterill, Ada basınına yaptığı açıklamalarda özel hayatıyla ilgili şok itiraflarda bulundu.

The Sun gazetesine konuşan 31 yaşındaki eski futbolcu; uzun bir süre boyunca yalnızlık, alkol bağımlılığı ve depresyonla boğuştuğunu söyledi.

Kariyerinin en iyi dönemlerinde dahi kendisini mutlu hissetmediğini söyleyen Cotterill, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Birkaç kez intiharı düşündüğüm oldu. Bazen bıçağı alıp boğazıma ya da mideme dayadığım oluyordu. Bir defasında bir et bıçağını mideme dayamış ve mutfağın zeminine uzanmıştım. Eşim hemen ağlayarak yanıma geldi ve bıçağı elimden aldı. Bayılacak derecede sarhoştum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



