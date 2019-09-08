Gana basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor, Leicester City forması giyen Daniel Amartey ile ilgileniyor. Peki, Daniel Amartey kimdir, kaç yaşında? İşte Daniel Amartey hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

Daniel Amartey kimdir, kaç yaşında?

21 Aralık 1994 Accra doğumlu olan Daniel Amartey 1.86 boyunda ve önlibero mevkisinde oynuyor. Amartey ayrıca stoper ve sağ bek mevkilerinde oynayabiliyor.

Gana ekibi Inter Allies'de futbola başlayan 24 yaşındaki oyuncu daha sonra 2012 yılında İsveç'in Djugarden ekibine transfer oldu.

2014 yılına kadar Djugarden forması giyen Amartey, 2014 yılında Danimarka ekibi Kopenhag'a 1.8 milyon Euro karşılığında ilk önemli transferini gerçekleştirdi.

2016 senesine kadar Kopenhag forması giyen Gana'lı futbolcu Leicester City tarafından 6.6 milyon Euro ödenerek transfer edildi.

Leicester City'de so dönemde gözden düşen Amartey'in kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Daniel Amartey ayrıca 25 kez Gana Milli Takım forması giydi.



