Cüneyt Çakır'ın yakın dostu Çin'e gitti

Cüneyt Çakır’ın yakın dostu olan Sırp hakem Milorad Mazic, artık Uzak Doğu’da maç yönetecek.

02 Mart 2019, Cumartesi 06:37
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Cüneyt Çakır'ın yakın dostu Çin'e gitti

Çin’e gitti Son dönemde futbolda büyük atılımlar yapan, aralarında eski Beşiktaşlılar Anderson Talisca, ve Dusko Tosic’in yanısıra Paulinho, Hulk, Oscar ve Marek Hamsik gibi yıldız futbolcuların forma giydiği Çin Süper Ligi, Avrupa’nın önemli hakemlerini de bünyesine dahil etti.

Bugün perdelerini açacak Çin Ligi’ne, ünlü İngiliz hakem Mark Clattenburg’un ardından başarılı hakemimiz Cüneyt Çakır’ın yakın dostlarından Milorad Mazic de dahil oldu. Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan son Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi olan 45 yaşındaki Mazic, Uzak Doğu ülkesinde senelik 4.9 milyon TL kazanacak.

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