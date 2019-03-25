Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah nazardan saklasın

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Eskişehir'de Moldova'yı konuk ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ikinci yarısında tribündeki yerini aldı.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takımın iyi bir ivmede olduğunu belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Güzel bir galibiyet. Takımın gol yemeden kazanması güzel bir şey. Şu an toplam 6 gol attık. Bugün daha da farklı olabilirdi. Takımımız maşallah iyi. Ben 2. yarıya yetişebildim ama başarılı bir takımımız var. Allah nazardan saklasın.

Şenol Hoca'nın 2'de 2 tahmini tutmuş durumda. İyi bir fikstür var ortada. Fransa-İzlanda maçı var, önemli bir maç.



