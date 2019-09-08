Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızın, 2020 Avrupa Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri H Grubu’nda Andorra ile oynadığı karşılaşma için Vodafone Park’a geldi. Erdoğan’ı protokol tribünü girişinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı ’na taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulunurken, bazı futbolseverler Erdoğan’la fotoğraf çektirmek için büyük bir yarışın içerisine girdi.

Heyecanlı gözlerle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile protokol tribününden heyecanlı gözlerle takip etti.

İlk başlarda kaçan goller sonrasında kısa süreli üzüntü yaşayan Erdoğan, son anlarda gelen galibiyet golü sonrası ise tribündeki herkes gibi büyük bir sevinç yaşadı ve 90 dakika sonunda TFF Başkanı Özdemir’i tebrik etti.