CS: GO Regional Major elemeleri sadece Tivibu’da

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, oyun severlere keyifle takip edecekleri yeni içerikler sunuyor. Tivibu, CS: GO tutkunlarının heyecanla beklediği PGL Regional Major elemelerini naklen ekranlara getiriyor. Tivibu aboneleri, 11-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek elemeleri, sadece Tivibu Spor 5 kanalından Türkçe anlatımlı takip edebilecekler.

Elemelerde Türkiye’yi “Eternal Fire” ve “Sangal” temsil edecek

Bükreş’teki PGL Regional Major elemelerinde ülkemizi, Türk CS: GO takımlarından “Eternal Fire” ve “Sangal” temsil edecek. Amerika, Asya, Avrupa A ve Avrupa B bölgelerinden toplamda 52 takımın katılacağı turnuva elemelerinde “Eternal Fire” Avrupa A grubunda, “Sangal” Avrupa B grubunda yer alacak.

240 bin dolar ödül

Offline düzenlenecek turnuvada dereceye giren takımların toplamda 240 bin dolar ödül alması beklenirken, elemeler sonunda gruplarında ilk 8 takım arasına yerleşen CS: GO ekipleri PGL Major: Antwerp turnuvasına katılmaya hak kazanacak.