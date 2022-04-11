MENÜ

CS: GO Regional Major elemeleri sadece Tivibu’da

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, 11-24 Nisan tarihleri arasında Bükreş’te düzenlenecek CS: GO PGL Regional Major heyecanını ekrana taşıyor. Oyun severlerin heyecanla beklediği elemeler, Türkçe anlatımlı olarak sadece Tivibu Spor 5 kanalından ve Tivibu Spor’un sosyal medya hesaplarından naklen yayınlanacak.

11 Nisan 2022, Pazartesi 13:07 Son Güncelleme:
- A +
CS: GO Regional Major elemeleri sadece Tivibu’da

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, oyun severlere keyifle takip edecekleri yeni içerikler sunuyor. Tivibu, CS: GO tutkunlarının heyecanla beklediği PGL Regional Major elemelerini naklen ekranlara getiriyor. Tivibu aboneleri, 11-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek elemeleri, sadece Tivibu Spor 5 kanalından Türkçe anlatımlı takip edebilecekler. 

Elemelerde Türkiye’yi “Eternal Fire” ve “Sangal” temsil edecek

Bükreş’teki PGL Regional Major elemelerinde ülkemizi, Türk CS: GO takımlarından “Eternal Fire” ve “Sangal” temsil edecek. Amerika, Asya, Avrupa A ve Avrupa B bölgelerinden toplamda 52 takımın katılacağı turnuva elemelerinde “Eternal Fire” Avrupa A grubunda, “Sangal” Avrupa B grubunda yer alacak. 

240 bin dolar ödül

Offline düzenlenecek turnuvada dereceye giren takımların toplamda 240 bin dolar ödül alması beklenirken, elemeler sonunda gruplarında ilk 8 takım arasına yerleşen CS: GO ekipleri PGL Major: Antwerp turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...