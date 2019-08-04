Serie A devi Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Geres Milli Parkı'nda bulunan 800 metrekarelik lüks dairesini bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen vatandaşı Pepe'ye sattığı öğrenildi.

Portekiz'de yayım yapan Correio da Manha gazetesi, Haziran ayında UEFA Uluslar Ligi maçları için milli takımda bir araya gelen iki futbolcunun evin satışı için 2 milyon 250 bin sterlin karşılığında el sıkıştığını yazdı. Haberde söz konusu evi yedi yıl önce 3,5 milyon sterline alan Ronaldo'nun 1 milyon 250 bin sterlin zarar ettiği kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik DışHaberler