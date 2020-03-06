Coşkun Demirbakan: Bizim görevimiz kriz yönetmek

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la 1-1 berabere kalan Adanaspor’da teknik direktör Coşkun Demirbakan, kalan 8 maçta hedeflerine ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

06 Mart 2020, Cuma 22:38 Son Güncelleme:
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Coşkun Demirbakan: Bizim görevimiz kriz yönetmek

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la 1-1 berabere kalan Adanaspor’da teknik direktör Coşkun Demirbakan, kalan 8 maçta hedeflerine ulaşmaya çalışacaklarını söyledi. Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

Önlerindeki maçlara bakacaklarını aktaran Demirbakan, "Kalan 8 maçta hedefimize nasıl ulaşabiliriz, bunun için çalışacağız. Bende mazeret, şikayet yok. Bizim görevimiz kriz yönetmek. Bunda da senelerdir başarılı oluyorum. İnşallah bu sezonu da aynı şekilde bitireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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