Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Copa Libertadores’te en büyük belli oldu. Geçen yıl olaylı bir şekilde bu kupayı ezeli rakibi Boca Juniors’ın elinden alan Arjantin’den River Plate, Brezilya’dan Flamengo ile kozlarını paylaştı. Libertadores finalinde Flamengo, 89. dakikasına 1-0 geride girdiği maçta River Plate'i Gabigol'ün golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

İki takım geçen sezon gruplarda karşılaşmış, Brezilya’daki maç 2-2, Arjantin’deki rövanş ise 0-0 sona ermişti. River Plate galip geldiği takdirde Libertadores Kupası'nı üst üste kazanan ikinci Arjantin kulübü olacaktı. Ancak hayalleri maçın sonuna yetişmedi ve sahadan mağlup olarak ayrıldılar.

Libertadores Kupası’nın 60 yıllık geçmişinde ilk kez bir final maçında Brezilya’dan Flamengo ve Arjantin’den River Plate takımları karşı karşıya geldi. Güvenlik sebebiyle Şili’den alınarak Peru’ya verilen final maçı Monumental de Lima Stadı’nda oynandı.

Gabigol kupaya uçurdu

River Plate karşılaşmanın 14. dakikasında Santos Borre’nin attığı golle 1-0 öne geçerken, Flamengo 89. dakikada Gabriel Barbosa ile skora beraberliği getirdi. "Gabigol" lakaplı Brezilyalı futbolcu Barbosa, karşılaşmada uzatmaların oynandığı 92. dakikada attığı golle skoru 2-1’e getirip, Flamengo’ya kupayı kazandırdı.

Gerginlik

Maçın son dakikasında Barbosa ve River Plate’den Exequiel Palacios kırmızı kart gördü.

23 yaşındaki Barbosa aynı zamanda toplamda 9 golle, turnuvanın en golcü futbolcusu oldu.

Gabriel Barbosa'nın golleri, akıllara 1999'daki Bayern Münih-Manchester United Şampiyonlar Ligi finalini getirdi. Manchester United da o finalde 89 ve 90'da attığı gollerle 2-1'lik skorla kupayı kazanmıştı! Flamengo Libertadores Kupası'nı 38 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürdü.

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