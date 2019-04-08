Giresun Üniversitesi'nin talebi doğrultusunda gerçekleşen seminere 83 kursiyer katıldı. Uygulama bölümünde ise koordinatörlük bir ilki gerçekleştirdi ve 19 Mayıs İlkokulu anasınıfından 3-6 yaş grubunda 40 çocuğu atletizmle tanıştırdı.

Seminerin açılışını Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından desteklenen Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin 196 ülkede uygulanan bu projesinin Türkiye'yi kucakladığını söyledi. Ayaz şöyle devam etti: "Bu önemli projeyi Türkiye'nin her yerine taşımak için çabamızı sürdürüyoruz. Sağlıklı nesiller ve büyük şampiyonlar için attığımız adımların geri dönüşlerinin muhteşem olacağını düşünüyoruz. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve ekibine, IAAF'ın büyük projesine maddi ve manevi desteğini esirgemeyen, her zaman yanımızda olmasından büyük onur duyduğumuz Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz. Hiç kuşku yok ki projeyi talep eden kurumlar ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne de teşekkür görevimizdir."

Seminerin 'Y' Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş ile Çocuklarda Antrenmana Geçişte Fizyolojik Farklılıklar ve Uyum, Çocuk Atletizmi Programı ve Uygulama Modelleri dersleri, çocuk atletizmi eğitmeni, öğretmen Ayşe Nihal Özkol ile beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Mehmet Serkan Aydın tarafından verildi. Giresun Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen uygulama bölümüne katılan 40 çocuğa eğlenceli atletizm oyunları da, teori derslerini veren eğitmenler nezaretinde seminere katılan 83 kursiyer tarafından yaptırıldı.

Projeye Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörlüğünce ilave edilen, Teknoloji ve Madde Bağımlılığı dersi Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Berrin İmge Ergüder, Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım dersi Özel Batıkent TAB Koleji'nden psikolog Gözde Eren, Fair-Play dersi öğretim görevlisi ve karar grubu üyesi Haldun Domaç tarafından verildi.

KURSİYERLERE PROJE SUNUMLARI YAPTIRILDI

Seminere katılan kursiyere, Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü'nce hazırlanan ve kura sonucu kendilerine verilen konuların sunumları yaptırıldı. Gruplar halinde ve slayt ortamında sunumlarını gerçekleştiren kursiyerler, proje ile ilgili ilk deneyimlerini de gerçekleştirmiş oldu.

Proje sunumu sonrasında gerçekleştirilen tören ile kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifikalarını alan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce Halk Eğitim Müdürlükleri'nde açılan spor kurslarına modül olarak dahil edilen Çocuk Atletizmi Projesi'ni aranan koşulları yerine getirmeleri halinde ücreti mukabilinde kurs açabilme hakkını da elde etmiş oldular.

DHA