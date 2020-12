Çift madalyalı cimnastikçi Ferhat Arıcan: Dünya rekoru deneyeceğim!

2016 Rio Olimpiyatı'na katılarak, Türkiye'nin erkekler cimnastiğindeki 108 yıllık hasretini dindirmişti. 3 'Arıcan' hareketini Dünya Cimnastik Literatürü'ne kazandıran tek Türk sporcu unvanına sahip Ferhat Arıcan uluslararası arenada da birçok ilki bize yaşattı. 2019 Avrupa'da paralelde bronz kazanan, 2019 Dünya Şampiyonası'nda ufak hatalarından kürsüyü kaçıran 27 yaşındaki milli sporcumuz, Mersin'deki 2020 Avrupa Şampiyonası'nda takım ve bireysel alette olmak üzere tam 3 madalya birden aldı. İşte karşınızda 'Muhteşem Süleyman' lakaplı Ferhat Arıcan...

‘Olimpiyatlarda bir kulplu finali neden olmasın’

Bronz kazandığın kulplu beygir(!) var. Takım olarak en çok zorlandığımız bu alette Arıcan bize 14 puanları gösterdi. Potansiyelin vardı ama hiç bu kadar ortaya çıkmamıştı.

"Ülkeme uluslararası bir şampiyonada kulplu beygir aletinde ilk madalyayı getirme başarısı gösterdiğim için çok gururluyum. Kulplu beygirde hedeflediğimiz başarıya maalesef bir türlü ulaşamıyorduk. Geçmişte de yine kulplu beygirde aldığımız notlar neticesinde olimpiyatlara gitmeyi kıl payı kaçırmıştık. Kulplu beygir cimnastiğe ilk başladığım yıllardan beri en sevdiğim aletler arasında yer alıyor. Kulplu beygirde antrenman yapmaktan büyük keyif alıyorum, bu keyif çok çalışmayla birleşince de ortaya başarılı bir sonuç çıkıyor. Bu başarının sinyallerini de Dünya Kupası ve Dünya Challenge Kupası turnuvalarında ülkemize madalya getiren ilk sporcu olarak vermiştim. Bu şampiyona öncesinde de çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Başlangıç puanı ve sonuç notu olarak yüksek standartta bir seri çıkarttım. Bundan sonra kulplu beygirin üzerine gitmeye devam edeceğim. Olimpiyatlarda bir kulplu finali neden olmasın?"

‘Bunun kararını daha sonra vereceğim’

Genel tasnifte olimpiyat kotası aldın. Ve bu yolda, hazırlığın nasıl gidiyor, hedeflenen ne?

"Aslında genel tasnifte yarışıp yarışmayacağım henüz belli değil. Çünkü seneye 2021 Avrupa Şampiyonası (Bireysel) var. Açıkcası şu an genel tasnif yarışmayı çok düşünmüyorum. Onun yerine tamamen paralel bar ve kulplu beygirde madalyaya odaklanmayı düşünüyorum. Tabii ki diğer aletlerde de antrenmanlarıma devam ediyorum. Çünkü diğer aletlerin de madalya hedefim olan paralel bar ve kulplu beygir için bana çok yararı var. Dediğim gibi bunun kararını daha sonra vereceğiz."

'Olimpiyata, Avrupa Şampiyonu olarak gitmek de çok değerli'

2016 Rio ve 2019 Dünya Şampiyonası'nda yapılan ufak hatalardan kaçan madalya vardı. 2020 Avrupa Şampiyonası Tokyo öncesi ciddi bir hazırlık oldu. Kendini görme fırsatını bulduğun bu şampiyonada hangi seviyedesin.

"2020 Avrupa Şampiyonası, olimpiyat öncesi çok ciddi bir sınavdı. Sadece madalya anlamında değil aletlerdeki başlangıç puanlarımız ve sonuç notlarımız da önemliydi. Olimpiyatlara Avrupa Şampiyonu olarak gitmek de çok değerli. Başlangıç puanları özelinde de olimpiyat öncesi çok takip edilen sporculardan biriyim. Olimpiyatlar öncesi elde ettiğim bu zafer ile paralelde madalyanın en büyük adayı olduğumu bir kez daha gösterdim. Olimpiyat öncesi hem başlangıç puanları, performans hem de sonuç puanları açısından bir artı oldu"

'İddiamızı tüm cimnastik dünyasına gösterdik'

Kariyerin açısından kendini kanıtlamış bir cimnastikçisin. Mersin'de seni çok formda gördük. Sanki karantinaya girmemiş bir Ferhat Arıcan vardı. Seni motive eden ne oldu. Hatalardan ders mi alındı?

"Karantina döneminde kendimi hazır tutmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Hem fiziksel hem mental olarak hazır kalmak için çalışmalar yaptım. Kolay değil 4 senedir hayalini kurduğum Olimpiyat için çok yüksek bir motivasyon ile çalışmalarımı sürdürürken erteleme kararının verildiğini öğrendim. Hayal kırıklığı yaşamadım desem yalan olur. Ama bu yaşanan olumsuz olayların hiçbiri hayallerimden vazgeçmeme sebep değildi. Salon idmanlarına başladığımız ilk günden itibaren karantina öncesi performansımın da üzerine çıkmak için güçlü bir motivasyonla çalışmalara başladım. Çok şükür hem bireysel hem de takım olarak uluslararası arenaya çok güzel bir dönüş yaptık. Artık daha yüksekler için de iddiamız olduğunu tüm cimnastik dünyasına gösterdik. 2021 Olimpiyatı'nda hedef tabii ki kürsünün en üst basamağı. Tokyo’ya, Rio’da yarım kalan hedeflerimi tamamlamak için gideceğim."

‘Zorluk derecesini yükseltebileceğim birkaç hareketim daha var’

Gelelim altın madalya kazandığın paralel aletine. Serilerinde dünya seviyesinde bir performans -6.6 zorluk, 15.333 puan- sergiledin ki, nitekim şampiyonluk geldi. Olimpiyat için belirlediğin puan kaç?

"Evet 6.6 gerçekten çok yüksek bir başlangıç puanı. Dünyada çok az cimnastikçinin yapabildiği bir başlangıç puanı. Ben de başlangıç puanımı en az hata ve puan kesintisi yaşayacağım seriler üzerinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Avrupa Şampiyonası’nda yeni bir hareket denedim. Bu hareketle beraber seri zorluğum 6.9 oldu. Dünya rekoruna yakın bir başlangıç derecesi diyebilirim. Başlangıç derecesi 7.0 olan bir kişi var, o da Dünya Şampiyonu ve olimpiyatta altın için yarışacağım Çinli cimnastikçi. Olimpiyatta madalya kazanmak için ya 7.0 ’lık bir seri ya da ondan daha yüksek bir zorluk puanına sahip bir seri ortaya koymalıyım. Bu da dünya rekoru demek zaten. Serimin zorluk derecesini yükseltebileceğim birkaç hareketim daha var. Bundan sonraki süreçte onların üstüne yoğunlaşacağım. Olimpiyatlarda başlangıç derecesi olarak dünya rekoru denemeyi düşünüyorum. Hedefim kürsünün en üst basamağı. Bu nedenle yapacağım seri çok zor bir başlangıç derecesine sahip olmalı ve serimi minimum kesinti ile bitirmeliyim."

'Geleceğe umutla bakmamızı sağladı'

2019 Dünya Şampiyonası'nın üzerinden 1 yıl geçtiğini düşünürsek... Pandemi sürecinde, olimpiyat öncesi, 2020 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak, kendimizi görme acısından büyük bir avantaj ve şanstı. Sen ne dersin?

"Pandemi sonrası ne kadar hazır olduğumuzu görmek açısından Avrupa Şampiyonası büyük önem taşıyordu. Sportif anlamda tarihi başarılarla dolu bir şampiyonayı geride bıraktık. Tabii işin bir de organizasyon boyutu var. Avrupa Şampiyonası’nın Mersin’de gerçekleşmiş olması Türk cimnastiği açısından oldukça olumlu bir gelişme. Son derece başarılı bir organizasyon geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu noktada federasyonumuza bir parantez açmamız gerekiyor. Bütün şampiyona sürecini çok titiz bir şekilde yönettiler. Hem sahada hem de saha dışında çok özel, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak bir şampiyonayı geride bıraktık diyebilirim"

‘İşin sırrı; kararlılıkta’

Koleksiyondaki eksik takım madalyasıydı. 2018'de ilk final ve 2020'de 2. final ile gelen tarihi gümüş. Elemelerdeki 251'lik puan, en son dünya finalinde ilk 5'i zorlardı. Geçen bu iki yıllık zaman diliminde ne değişti?

"Her şeyden önce çok mutlu ve gururluyum. Şampiyonada takım halinde gümüş madalyanın sahibi olarak ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirdik. Bu takımın bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok güzel bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Genç ve gelecek vaadeden bir takımımız var. Bugünlere kesinlikle kolay gelmedik. Küçük yaştan itibaren çok büyük fedakarlıklar yaparak çok çalışarak bu günlere geldik. Şampiyonalarda sergileyeceğim bir seri için her gün sayısız kez tekrar yapıyorum. Antrenmanlar sırasında düşüyorum, hata yapıyorum ama her zaman düştüğüm yerden kararlılıkla kalkmasını biliyorum. Çünkü cimnastikte en iyisi olmak istiyorsanız hata yapmamalısınız. Seri sırasında yapacağınız en ufak bir hata sizi madalyadan edebilir. Ben de bunun bilincinde çalışmalarımı sürdürüyorum ve her zaman performansımın üzerine koymak için çok çalışıyorum. İşin sırrı kararlılıkla, hiçbir zaman pes etmeden mükemmelliği aramakta diyebilirim.

Takım arkadaşlarını tek cümleyle anlattı!

Ümit Şamiloğlu: Tek kelime ile tecrübe.

İbrahim Çolak: Kararlılıkla hedeflerinin peşinden giden ve her zaman çok çalışmanın önemine inanan bir cimnastikçi.

Abdelrahman Elgamal: Gelecek vaadeden bir cimnastikçi, ileride adından çok fazla söz ettirecek.

Ahmet Önder: Çok hırslı ve azimli bir sporcu, bu şekilde devam ederse ülkemizi gururlandırmaya devam edecektir.

Suat Çelen (Başkan-Eski cimnastikçi kontenjanından): Bizi anlayan, sorunlarımızı dinleyen ve hayallerimizi gerçekleştirmemiz için her türlü desteği sağlayan önemli bir isim.

Hatice Yücel