İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni sezon adına sol bek arayışlarını sürdürürken gündeme gelen son isim Ajax'tan Nicolas Tagliafico oldu.

Mundo Deportivo'ya göre Chelsea, Ajax'ın başarılı sol bek için teklifini yaptı.

Bu yaz bir sol bek transferi yapmaya kararlı olan Chelsea'nin daha önce de Ben Chilwell ve Alex Telles ile ilgilendiği belirtilmişti.

Tagliafico, bu sezon Ajax ile çıktığı tüm maçlarda 5 gol, 7 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Transferi bitirmek isteyen Chelsea'nin bu doğrultuda oyuncuyla ilgilenen Barcelona ve Arsenal gibi önemli rakipleri de bulunuyor.