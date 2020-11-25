Cenk Laleci: Zor bir dönemden geçiyoruz

Sahasında şu ana kadar 4 maça çıkan sarı-lacivertliler sadece 1 karşılaşmayı kazanıp, 3 müsabakadan puansız ayrıldı. Evinde en çok gol yiyen takım unvanını da alan Menemenspor 10 defa topu ağlarında gördü. Yalnızca Bursaspor'u 2-1 yenebilen Menemen, Altınordu'ya 2-0, Tuzlaspor'a 5-2 ve Altay'a 2-1 yenildi.

Teknik Direktör Cenk Laleci, koronavirüs salgını yüzünden taraftardan mahrum kaldıklarını belirterek, "Maalesef bu handikap tüm takımlar için geçerli. Evimizde kazanabileceğimiz maçlardan yenik ayrıldık. Deplasmanlardan bir şekilde puanla dönmeyi başarıyoruz. Ancak sahamızda istediğimiz skorları alamadık. Artık önümüze bakmalıyız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Toparlanacağız ve layık olduğumuz yere geleceğiz" diye konuştu.

DHA