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Cengiz Ünder, Marsilya'daki ilk golünü attı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Fransa kariyerine golle başladı. Cengiz, Marsilya'nın Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Montpellier ile oynadığı karşılaşmanın 68. dakikasında rakip ağları havalandırmayı başardı.

08 Ağustos 2021, Pazar 23:21 Son Güncelleme:
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Cengiz Ünder, Marsilya'daki ilk golünü attı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile çıktığı ilk maçta golle tanıştı.

24 yaşındaki futbolcumuz, Marsilya'nın Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Montpellier ile oynadığı karşılaşmanın 68. dakikasında sahneye çıktı. Bu gol Cengiz'in Marsilya formasıyla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.


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Sezon başı Roma'dan transfer oldu

Cengiz Ünder, sezon başında İtalyan devi Roma'dan Marsilya'ya 500 bin euro ücret karşılığında kiralık olarak transfer olmuştu.


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