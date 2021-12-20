Espor dünyasından gelip gerçek yarışlarda tarihe geçen zaferler kazanan genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula 1’e gidecek ilk Türk yarış pilotu olma yolculuğunda ilklere imza atmaya devam ediyor.

Cem Bölükbaşı, 18-19 Aralık tarihleri arasında Abu Dhabi Yas Marina pistinde gerçekleşen Formula 2 test sürüşlerine çıktı.

Cem Bölükbaşı, test sürüşlerinde 15 yarışta 8 kez podyuma çıktığı ve iki de zafer elde ettiği Euroformula Open’daki takımı Van Amersfoort ile pistte oldu.

Genç yarış pilotu, cumartesi günü gerçekleşen test sürüşleri bitiminde 1:37.818 ile en iyi derecesini elde etti ve test sürüşleri sonrasında en başarılı 10 yarış pilotundan biri olmayı başardı.

Formula 1 yolunda her deneyimden yeni bir öğreti

Başarılı yarış pilotu, “Abu Dhabi Yas Marina pistinde, ilk kez Formula 2 resmi test sürüşlerini başarıyla tamamladık. Daha önce Formula 3 Asya yarışlarından bildiğim bir pist olsa da ilk kez resmi bir testte Formula 2 aracı kullandım. Yine bana çok şey kazandıran ve yarış deneyimimi artıran bir sürüş oldu. Formula 1’e çıkan ilk Türk yarışçı olma hayalime her seferinde bir adım daha yaklaşıyorum. Bu süreçte başta Icrypex ekibi olmak üzere beni destekleyen herkese ve her zaman yanımda olan ajansım TEM Agency’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bölükbaşı, 2021 başında Formula 3 Asya Şampiyonasında kazandığı 1 Süper Lisans puanı üzerine Euroformula Open’da 5. olarak 5 puan daha ekledi. Yarış pilotu şu anda toplam 6 Süper Lisans puanına sahip.