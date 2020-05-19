Celtic de şampiyon!

Koronavirüs nedeniyle Avrupa’da Hollanda sezonu bitirdi, şampiyonluk veya küme düşme olmayacağı açıklandı. Sonrasında Fransa tescil edildi, PSG şampiyon ilan edildi. Geçtiğimiz hafta da Belçika’da şampiyonluk Club Brugge’a verildi. Bir haber de İskoçya’dan geldi. Ezeli rakibi Glasgow Rangers’ın 13 puan önünde zirvede yer alan Celtic, Play-Off maçlarını oynamadan şampiyon ilan edildi.

Karar, daha önce 12 takımın da sezonun tamamlanmasının mümkün olmadığını belirtmesi nedeniyle alındığı öğrenildi. Son sıradaki Hearts ise ligden düşürüldü.