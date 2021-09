Canlıskor sitesi Maçkolik satıldı

İstanbul Portföy yönettiği fonlar Pre-IPO GSYF ve Twozero Ventures GSYF ile iştiraki olan spor yatırım şirketi, popüler Fransız futbol haber portalı Match en Direct ile Türk spor haberleri ve skor portalları Maçkolik ve Sahadan’ı satın almak üzere DAZN Group ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Satın alma, İstanbul Portföy bünyesindeki Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurucusu olduğu ve sadece spor ve dijital teknolojiler yatırımlarına odaklı Sporttz Spor Yatırımları A.Ş ve PreIPO Fonu tarafından gerçekleştirilecek.

Bu anlaşmayla girişim sermayesi alanındaki fırsatlar üzerindeki büyümesini hızlandırmayı planlayan İstanbul Portföy, girişim sermayesi fonları Twozero Ventures ve kurucusu olduğu girişim şirketi Sporttz Spor Yatırımları A.Ş spor, medya ve teknoloji alanlarında bir yatırım ağı oluşturmayı ve bu yatırımcılara yüksek getiri sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, satın alma ile ilgili şunları söyledi: “Tüm dünyadaki milyonlarca kullanıcısıyla Maçkolik ve Match en Direct’in yatırımcısı olmak bizleri son derece heyecanlandırıyor. Spor, medya, eğlence alanlarında dijitalleşme ve artan etkileşim ile bir devrim yaşanıyor ve kurucusu olduğumuz TwoZero Ventures ve Sporttz ile bu sektörlerde önemli bir oyuncu olarak kendimizi konumlandırmak istiyoruz. Türkiye’de alternatif yatırımların lideri olma yolunda ilerlerken, geleneksel spor sektörünün dijitale doğru dönüşeceğini ve bu alanda yapılan yatırımların da orta vadede son derece cazip kalmaya devam edeceğini ön görüyoruz.”

DAZN Group Müşterilerden ve Kurumsal Strateji’den Sorumlu Başkan Yardımcısı James Goldwin ise “Match en Direct, Maçkolik ve Sahadan’ın bugüne kadar başardıklarıyla gurur duyuyoruz. İstanbul Portföy’ün yatırım ve desteğiyle bu markaların başarılarına yenilerini ekleyeceğine inanıyorum. DAZN Group olarak ise, kaynağımızı ve enerjimizi global spor platformlarına yönlendireceğiz ve bu stratejiye daha fazla odaklanacağız” dedi.

Aylık 7 milyar görüntülenme

Maçkolik, aylık ortalama 7 milyar görüntüleme sayısıyla Türkiye’nin bir numaralı spor uygulaması konumundadır. Aynı zamanda son derece popüler olan ve aylık yaklaşık 6.2 milyon kullanıcıya sahip, canlı skor ve istatistik sitesinin de sahibidir. Maçkolik bünyesinde yer alan Sahadan da popüler canlı skor sitesi olarak hizmet vermektedir.

Fransa’nın lider canlı skor uygulaması Match en Direct hem Fransa’da hem de frankofon Afrika’da geniş bir izleyici kitlesine sahip olup uygulamalarını aylık olarak 1,5 milyon kullanıcıya, internet sitelerini ise 3,7 milyon kullanıcıya ulaştırıyor. Futbol, basketbol ve tenis gibi spor dallarına yer veren Match en Direct, bu yaz gerçekleşen NBA finalleri, Euro & Grand Slam’ler sırasında Fransa’da kullanıcılar tarafından en çok ziyaret edilen dijital araçlardan biriydi.

İstanbul Portföy Hakkında

2007 yılında kurulan İstanbul Portföy Yönetimi, Nisan 2012’de mevcut kadrosu tarafından satın alınmış olup yatırımcılarına 20 yılın üzerinde piyasa deneyimi olan yönetici kadrosu ile hizmet vermektedir. 2020 yılında Actus Portföy ile birleşerek alternatif varlık sınıflarında da sektör lideri konumuna gelen şirket, özel sermaye ve risk sermayesi yatırımlarına odaklanarak, bu alanda uluslararası bir oyuncu olma hedefine sağlam adımlarla ilerlemektedir. Gerek sermaye piyasaları ve gerekse de alternatif varlık yatırımlarında öncü konumu ile İstanbul Portföy, 11 milyar Türk Lirasını aşan portföy büyüklüğü ile yatırımcılarının uzun vadeli güvenilir ortağı olarak da yanlarında yer almaktadır.

DAZN Group Hakkında

DAZN Group, dünyanın en hızlı büyüyen spor medya şirketlerinden biridir. Merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan ve 25’den fazla ülkede çalışanları olan şirketlerimiz prodüksiyondan içerik dağıtımına ve piyasa sürmeye kadar taraftarların sporla olan ilişkisinin her boyutuna odaklanmaktadır. DAZN Group, dünyanın en önemli küresel spor platformu olan DAZN’e ev sahipliği yapmanın yanı sıra popüler spor portalı DAZN News’ı da bünyesinde bulundurmaktadır. DAZN dünyanın her yerinden spor taraftarların her an her yerde spora erişim sağlayabilmesi görevine önderlik etmektedir. DAZN akıllı televizyonlar, dijital yayın alıcılar, taşınabilir medya oynatıcı flash bellekler, akıllı telefonlar, tabletler, masaüstü bilgisayarlar ve oyun konsolları da dâhil olmak üzere birçok bağlantılı cihaz üzerinden uygun fiyatlı erişimi garanti eder. DAZN, 2016 yılında Almanya, Avusturya, İsviçre ve Japonya’da ilk lansmanını gerçekleştirdikten sonra artık 200’den fazla ülkede canlı olarak yayın yapmaktadır. Daha fazla bilgi için https://media.dazn.com adresini ziyaret edebilirsiniz.