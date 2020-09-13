(CANLI) Trabzonspor - Beşiktaş

Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Trabzonspor evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamadı. Beşiktaş son dört Süper Lig maçını kazandı ve son üç karşılaşmada gol yemedi. Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanmayı başardı. Beşiktaş, son yedi Süper Lig sezonunun altısına galibiyetle başladı. Ev sahibi Trabzonspor'da sakat olan Anders Trondsen, Marlon Rodrigues, Joao Pereira, Bilal Başacıkoğlu, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve henüz ülkesinden dönmeyen Alexander Sörloth bu karşılaşmada kadroda yer almıyor. Konuk Beşiktaş cephesinde ise Douglas, Nicolas Isimat-Mirin ve sakat olan Georges-Kevin N'Koudou zorlu Trabzonspor deplasmanında kadroda yer almıyor.

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8' Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol kanatta son çizgiden içeri çevirdiği ortasında Beşiktaş savunması son anda topu kornere gönderdi.

İlk 10 dakika topla oynama yüzdeleri:

Trabzonspor - %78

Beşiktaş - %22

18' Welinton Silva'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

29' Tyler Boyd sol kanattan içeri doğru yöneldi, ceza alanı dışından çok iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.

33' Beşiktaş'ta Fabrice N'sakala, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul ardından sarı kart gördü.

35' Trabzonspor'da Kamil Ahmet, Vida'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Trabzonspor'da ilk sarı kart gören oyuncu oldu.

43' Flavio Da Silva, hızlı atağı kesmek için Bernard Mensah'ı çekince hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine oyuna dahil oldu.

50' Oğuzhan Özyakup sakatlanarak çıkmak zorunda kaldı, Dorukhan oyunda.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ilk 11'leri...

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Hasic, Mensah, Boyd, Larin



