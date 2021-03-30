Milli Takımda gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak ile Çağlar Söyüncü Premier Lig'de aynı takımda buluşabilirler.

Daily Mirror'un haberine göre milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Liverpool'un yaz dönemi transfer listesinde bulunuyor. İngiliz ekibinin sportif direktörü Michael Edwards'ın Çağlar'ın performansından çok etkilendiği ve transfer listesine alındığı belirtildi.

Ayrıca haberde, Virgil Van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlıkları nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan Kırmızılar'ın 24 yaşındaki oyuncuyu bu sezon sorunlarla dolu savunmayı güçlendirmek için bir seçenek olarak gördüğü vurgulandı.

Piyasa değeri 40 milyon euro

Transferin gerçekleşmesi durumunda Ozan Kabak ile Çağlar Söyüncü aynı takımda forma giyecekler. Bu sezon Leicester City savunmasında başarılı maçlar çıkaran milli futbolcumuz İngiliz ekibinde bu sezon toplam 23 kez sahada yer aldı. Çağlar Söyüncü'nün şu anki piyasa değeri 40 milyon euro.







