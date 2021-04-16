Burak Yılmaz: Kaybedersek çok üzülürüm

Fransa 1. Ligi Ligue 1'de bitime 6 hafta kala PSG'nin 3 puan önünde 69 puanla lider durumda olan Türk yıldızların takımı Lille, bu akşam sahasında Montpellier'i konuk edecek. Saat 22.00'deki karşılaşma, Beinsports4'te olacak. Maç öncesi L'Equipe Gazetesi'ne konuşan Burak Yılmaz, "Önümüzdeki 6 maçtan birini kaybedersek çok üzülürüm. Şampiyonluğu tabii ki hedefliyoruz. Montpellier, Lyon, Nice, Lens, Saint-Etienne ve Angers'ı yenmek istiyoruz. Maçlara tek tek bakıyoruz. Ancak sabırlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

'Milli forma anlatılmaz'

Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile ülkemizi Lille'de başarıyla temsil eden 35 yaşındaki golcü, "Sahada ve saha dışında örnek olmak zorundayım. Aynı dili konuşmadan lider olmamın cevabı; Savaşmam ve herkese kazanmayı ne kadar istediğimi göstermem. Milli formayı giymek ise anlatılmaz bir duygu. Şenol Güneş hocam benim için bir baba gibi. EURO 2020'de ilk hedefimiz de gruptan çıkmak" yorumunu yaptı.



