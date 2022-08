Burak İnce: Hedefim daha büyük yerler

Altınordu Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ve Avrupa Direktörü Murat Korkmaz'ın ziyaret ettiği genç oyuncu, kırmızı-lacivertli kulübe açıklamalarda bulundu. Almanya'ya tamamen uyum sağladığını belirten Burak İnce, "Her şey çok güzel, beklediğimden daha sıcak karşılandım. Burada beni çok seviyorlar ben de onların güvenlerini boşa çıkarmak istemiyorum. Önce kendimi burada kanıtlayıp goller atıp asistler yapıp takımı Bundesliga'ya çıkarmak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz de var. İnşallah kendimi daha da geliştirip daha büyük yerlere gitmek istiyorum" dedi.

Bundesliga 1 ve 2 arasında fazla farkın bulunmadığını dile getiren Burak İnce, "Saha kalitesi olarak fazla bir fark yok. Bundesliga 2 hem sert hem de taktiksel anlamda çok iyi bir lig. Geçen yıl ligden düştük ama düşmek dünyanın sonu değil. Her yerde olan bir şey. Bir üst lige çıkmak ne kadar doğalsa düşmek de o kadar doğal. Hatalarımızdan ders çıkarmamız lazım. Sezon sonunda tekrar üst lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ FOTOĞRAFIMI ÇEKİYOR"

Genç oyuncu, Almanya'daki yaşamı ve taraftarlar hakkında ise şunları ifade etti:

"Burada dışarı çıktığımda taraftarlarımız beni görüp fotoğraflar çektiriyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Taraftarlarımız takımımıza çok bağlı. Geçen yıl kümü düştüğümüz maçta bile 20 bin kişi stattaydı. O beni çok etkiledi. Buradaki taraftarlar takımlarına küme düşse de sahip çıkıyorlar."

"GENÇLER AVRUPA İÇİN ÇOK ÇALIŞMALI"

Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitim aldığı dönemlerde kulübün vizyonu gereği "Avrupa’nın 5 büyük liginde forma giymek istiyoruz" şeklinde eğitimler aldığının hatırlatılması üzerine Burak İnce, "Ben akademilerde forma giyen genç kardeşlerime şunları söylemek isterim. Herkes yurt dışına gitmeyi hedefliyor ama bu öyle kolay bir şey değil. Çalışılmadan hiçbir yere varılmıyor. Özellikle genç kardeşlerim antrenörlerinin ve büyüklerinin sözlerini dinlesinler. Avrupa'daki maçları seyretsinler. Onlardan bir şeyler kapmaya çalışsınlar. Biz daha yolun başındayız. Ben de maçlarımızdan fırsat buldukça üst ligleri takip ediyorum. Her zaman yeni birşeyler öğrenmek istiyorum" dedi.

HILLE: BURAK İNCE'NİN SOL AYAĞI SİLAH GİBİ

Arminia Bielefeld Yardımcı Antrenörü Sebastian Hille, Burak İnce hakkında şöyle konuştu: "Burak'ın burada olduğu ilk günler gerçekten çok şaşırdım. O çok yetenekli bir oyuncu. İnanılmaz sol ayağı var, bence bu bir silah. Ben ona hep sol ayağına geldiğinde Türkçe olarak 'Vur' diyorum. Çünkü sol ayağı bir silah gibi. Ama zaman alıyor, biliyorsunuz Almanya'ya gelip her şeyi benimsemesi için zamana ihtiyacı var. Burada farklı bir oyun türü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden zamana ihtiyacı var. Ama birinci Bundesliga'da ilk geldiğinde iyi maçlar da çıkardı. Kendisini daha da geliştirecektir."

Hille, genç oyuncuların yetişmesi için iyi bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Burada kulübümüz aile gibi. Özellikle genç oyuncuların burada yetişmesi için iyi bir ortam sağlıyor. Bence asıl önemli olan nokta da bu Burak için. Ailesi uzakta, bu yüzden burada bir tür ailesi olması ona çok yardımcı oluyor. Her zaman genç oyunculara söylerim, en önemli şey sahada olmak, çok çalışmak, herkesten çok çalışmak. Sanırım Burak İnce de sol ayağını çalıştırıyor. Bazen ona 'Hey, lütfen daha çok sağ ayakla çalış, biliyorsun ikisine de ihtiyacın var' derim. Her zaman öğrenmek istiyor, bu genç bir oyuncu için gerçekten önemli bir şey, her zaman daha iyi olmak istiyorlar. Bu benim için genç bir oyuncudaki en önemli şey. Bunu sürdürsünler, her zaman sahada olsunlar ve her zaman pozitif kalsınlar; en büyük önerilerim bunlar."

İZMİR, (DHA)