12 yaşındayken Altınordu'ya katılan Burak İnce, Kırmızı Lacivertlilere veda etti. Ocak ayında Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'in yolunu tutacak olan, İzmir ekibindeki son maçına Kocaelispor karşısında çıkan ve attığı golle galibiyeti getiren genç yıldızı takım arkadaşları maç sonunda omuzlara aldı.

Altınordu’da galibiyet sevinci yaşanırken futbolcular, Burak İnce'yi omuzlara alıp havaya attı.

Altınordu'dan yapılan veda paylaşımında, ''Golünü attı, 3 puanı getirdi ve 12 yaşında bir çocukken başlayan serüven için veda vakti geldi. Her şey için teşekkürler Burak!'' ifadeleri kullandı.

12 yaşında geldi

Altınordu, Burak İnce'yi 12 yaşındayken Manisaspor altyapısından kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, o dönem A takım forması giyen Ozan Sol ve Mertan Caner Öztürk'ü siyah-beyazlı kulübe gönderip, Manisa altyapısından 2015 yılında Burak'ı kadrosuna dahil etmişti. Alt yaş gruplarında pek çok kez Ay-Yıldızlı formayı terleten sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu son olarak Ümit Milli Takım 'da görev aldı.

1. Lig'de gol atan en genç futbolcu

15 yaşındayken attığı golle 1. Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını elinde bulunduran Burak İnce, Almanya'da düzenlenen MTU Hallen Cup'ta 2018'de "Gol Kralı" ve "En İyi Oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü. Genç futbolcu, Arjantili yıldız Lionel Messi'yi kendisine örnek aldığını belirtiyor.

1.5 milyon Euro bonservis + satıştan %20 pay

Alman ekibi sözleşme şartlarının gizli tutulmasını isterken Altınordu'nun bu transferden 1.5 milyon Euro bonservis geliri elde edip, oyuncunun bir sonraki transferin de en az yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.

Altınordu Futbol Kulübü transferi sosyal medya hesabından, "Öz kaynak sistemimizden yetişen Burak İnce, Arminia Bielefeld’e transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleriyle duyurdu.

2022 ocak ayında gidecek

Arminia Bielefeld CEO'su Samir Arabi, Burak İnce ve menajeri Murat Korkmaz kulübün stadı Bielefelder Alm'de bir araya gelerek 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği 2022 ocak ayında Avrupa’ya transfer olabilecek Burak İnce, The Guardian'da yer alan araştırmada gelecek vaadeden 60 oyuncu arasında yer almıştı.