Bundesliga'nın 30.haftasında saat 16:30'da dört önemli mücadele devam ediyor. Lider konumunda bulunan Bayern Münih, zorlu Bayer Leverkusen deplasmanında galibiyet peşinde. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın oynadığı Düsseldorf sahasında Hoffenheim ile RB Leipzig evinde sonuncu Paderborn ile E. Frankfurt ise sahasında Mainz ile karşı karşıya geliyor. Tüm maçların canlı skor takibi fanatik.com.tr'de ve canlı bahis ile canlı izleme imkanı misli.com'da olacak..



















