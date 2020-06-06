Bayer Leverkusen - Bayern Munih (CANLI İZLE)

Bundesliga'da gümbür gümbür şampiyonluğa yürüyen Bayern Munih 30. hafta maçında Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. En yakın rakibi Borussia Dortmund'a 7 puan fark atan Hansi Flick'in öğrencileri rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Bayer Leverkusen ise kendi sahasında Munih ekibi karşısında haftanın sürprizini yapmak istiyor.

Bayer Leverkusen - Bayern Munih ilk 11'ler belli oldu

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Bender, Dragovic; Amiri, Baumgartlingen, Aranguiz, Diaby; Bellarabi, Alario, Bailey

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.











