Bayer Leverkusen - Bayern Munih (CANLI İZLE)
Almanya Bundesliga'da fırtınalar estiren Bayern Münih haftanın en önemli maçlarından birinde Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geliyor. En yakın rakibi Borussia Dortmund'a 7 puan fark atan Hansi Flick'in öğrencileri rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Bayer Leverkusen - Bayern Munih maçının canlı skor takibi fanatik.com.tr'de ve canlı bahis ve izleme imkanı misli.com'da...
Bundesliga'da gümbür gümbür şampiyonluğa yürüyen Bayern Munih 30. hafta maçında Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. En yakın rakibi Borussia Dortmund'a 7 puan fark atan Hansi Flick'in öğrencileri rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Bayer Leverkusen ise kendi sahasında Munih ekibi karşısında haftanın sürprizini yapmak istiyor.
Bayer Leverkusen - Bayern Munih ilk 11'ler belli oldu
Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Bender, Dragovic; Amiri, Baumgartlingen, Aranguiz, Diaby; Bellarabi, Alario, Bailey
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.
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