Bülent Korkmaz: "Etkili oyunumuz yoktu, sorumluluk benim"

SPOR Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, etkili bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi.

16 Aralık 2018, Pazar 17:42
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Bülent Korkmaz: 'Etkili oyunumuz yoktu, sorumluluk benim'

SPOR Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Malatyaspor'u tebrik ederek, "Etkili oyunumuz yoktu. Bu sorumluluk bana ait. Demek ki takımı maça iyi motive edememişim. Tek sorumlu benim. Daha iyi olabilirim. İlk golden sonra oynayamadık. Özellikle ikinci yarı da istediğimizi yapamadık. Diğer maça bakacağız" dedi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

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