Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 28. haftasında deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI’ye konuk olacak. Geride kalan 27 maçta 17 galibiyet alan lacivert-beyazlı ekip, 16 takımlı ligde 4. sırada yer alıyor. Karadağ temsilcisi ise 6 galibiyetle 15. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Anadolu Efes 106-68 kazanmıştı.

Buducnost - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Podgorica’daki Moraca Spor Merkezi’nde oynanacak maç TSİ 22.00’de başlayacak. beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

2. randevu

Anadolu Efes ile Buducnost VOLI bugüne kadar Euroleague'de 1 kez karşılaştı. Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Efes, 106-68'lik skorla kazanmayı bilmişti.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Efes 84.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Karadağ ekibi 73.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Lacivert-beyazlılarda Adrien Moerman 12.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Buducnost'ta ise Earl Clark 11.9 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Avrupa kupalarındaki 649. maç

Anadolu Efes, Buducnost VOLI müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 649. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugün kadar oynadığı 648 karşılaşmanın 357’sini kazanırken, 291’ini kaybetti.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan beri yer aldığı Avrupa Ligi’nde şu ana kadar 400 müsabaka oynadı. Lacivert-beyazlı takım bu maçlara 200’er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.