İZMİR, (DHA)- Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Bucaspor'da, 16 yaşındaki golcü futbolcu Efecan Barlık, Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e transfer oldu. İstanbul ekibinin yakından takip ettiği genç oyuncu için Bucaspor'a yetiştiricilik bedeli ödeyeceği belirtildi. Geleceğe yatırım yapan Başakşehir'in Efecan'la sözleşme imzaladığı bildirildi. Geçen sezon İzmir ekibinde profesyonel sözleşmeye imza atan Efecan 2 maça çıktı. Efecan, akademi liglerinde ise 78 müsabakada 95 gol atarak çok önemli bir performans ortaya koydu. Efecan, U16 Milli Takımı'nda da 5 kez forma giydi.

Bucaspor'un diğer gelecek vadeden futbolcularından orta saha Saruhan, 1'inci Lig ekibi Adanaspor'a giderken, Oğuz Yılmaz da Van FK ile anlaşma sağladı.