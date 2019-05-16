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BŞB Erzurumspor, Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan'dan eksik çalıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerindeki sahada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, mavi-beyazlı ekibin koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

16 Mayıs 2019, Perşembe 16:58
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BŞB Erzurumspor, Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan'dan eksik çalıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 20 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki sahada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, mavi-beyazlı ekibin koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, 5’e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmana, sakatlığı süren Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan katılmadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA

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