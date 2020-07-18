Değişen dünyada insanların çalışma hayatı tamamen değişiklik göstermektedir. Bunlardan biri de masa başı yapılan işlerdir. Masa başı yapılan işlerde hareketsizlikten dolayı eklem ağrıları, boyun fıtığı, kireçlenme gibi birçok hastalık baş göstermektedir. Bu hastalıkların en belirgin olanı ise boyun fıtığıdır. Özellikle tüm gün bilgisayar başında oturarak çalışanların çokça şikayetçi olduğu konudur.

Boyun fıtığı nedir?

Boyun fıtığı birçok kişinin son yıllarda şikayetlerinde başı çeken hastalıklarından biridir. Omurga dikey yönde etki yapan vücut ağırlığı ile dış kuvvetlere karşı korumanın yanı sıra hareketliliğini de sürdürmek zorundadır. Bu yüzden omurga sabit kalmak ve aynı zamanda hareketli olmak gibi iki zıt işlevi yapabilmek zorundadır.

Hem hareketli olmak hem sabit olmak diğer türlü yarı hareketli olmak omurganın özelliğidir. Bu yarı hareketlilik omurganın bölümlü yapısı arasındaki ilişkiler tarafından sağlanmaktadır. Ancak gençken daha çok hareket kabiliyeti sağlayan omurga yaş ilerledikçe yıpranmaktadır. Dayanıklılığı azalan omurgada fıtıklaşma gelişmektedir. Boyunda hareketli yapısı sebebiyle bu yapının bozulması ve disk fıtığı görülme riski oldukça yüksektir.

Fıtık oluşan boyunda her omur hizasında çıkan sinirlerde kola ve sırta yayılarak omurgalar arasında cilt dokusunun içinde bulunan jelatin kıvamındaki iç kısım bağ dokusundaki dış kısmı yırtarak omurilik ve sinirlere baskı yapar. Bunun sonucu boyun fıtığı ortaya çıkar. Özellikle kol ağrısı, sırtta ve boyunda şiddetli ağrı çekilmesine sebep olur.

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir?

Boyun fıtığı belirtileri 30’lu 40’lı yaşlarda görülmeye başlamaktadır. Boyun fıtığı şiddeti fıtığını yerine hastalığın süresine ve ciddi oluşuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kişilerde en sık rastlanan boyun fıtığı belirtileri ise şu şekildedir.

Tek taraflı kol kola doğru yayılan Ağrı

Ağrı'nın parmak uçlarına kadar yayılması ve bu yayılmalar ile birlikte uyuşma

Aynı zamanda ağrı ile birlikte kolda ve parmaklarda kuvvet kaybı

Yürüme güçlüğü ve dengesizlik

Gibi belirtilerden dolayı boyun fıtığı belirtileri sıralanabilir. Boyun fıtığı akut boyun fıtığı ağrı ve uyuşukluğun sıklaşması ile belirlenmektedir. Akut boyun fıtığının belirli bir süre yatak istirahati ile geçmesi gerekir. Geçmediği takdirde bir beyin cerrahi beyin ve sinir cerrahi doktoruna görmek gerekir.

Boyun fıtığı tedavisi nasıl olmalıdır?

Boyun fıtığı tedavisi eğer hastalık başlangıç seviyesinde ise istirahat etmek, stresten uzak durmak, fizik tedavi uygulamaları ve ağrı kesici ilaçlar ile tedavi edilebilir. Ancak boyun fıtığı ağrıları şiddetli ise boyun ve kol ağrıları ilaç ve fizik tedavi yardımıyla geçmiyor ise kolda ağrı, boyunda ağrı, uyuşukluk, kuvvet kaybı var ise hastanın tedavisi ameliyatla yapılmaktadır.

Boyun fıtığı yaşam kalitesini düşürerek, uykularda şiddetli ağrı çekilmesine sebep olmaktadır. Boyun fıtığı mikro cerrahi yöntemi ile tedavi edilir. Böylece ağrıdan dolayı uykusuz geceler sona erer, yaşam kalitesi yükseltilmeli çalışılır.

Boyun fıtığı ameliyatı nasıl yapılır?

Boyun fıtığı özellikle ileri derecede ise kişiler de ciddi anlamda ağrıya sebep olmaktadır. Şiddetli ağrı kolda uyuşma, hissizlik, kuvvet kaybı görülmektedir. Bu kişilerin yaşam kalitesi de ciddi anlamda düşmektedir. Mikro cerrahi yöntemi ile yapılan boyun fıtığı ameliyatı omurilik ve buradan çıkan sinirlerin sıkışıklığını gidermektir. Böylece boyun omurgasının yük taşıma ve hareket edebilme fonksiyonunu tekrardan kazanması sağlanacaktır.

Geleneksel cerrahi yöntemleri ile yapılamayan boyun fıtığı ameliyatı ancak mikro cerrahi yöntemi ile uygulanabilmektedir. Aksi takdirde genel cerrahi yöntemi kullanıldığında geniş alanda normal doku tahribatının neden olunması olası bir durumdur. Ameliyat sırasında hastanın omurgasına ek olarak plak, vida, kafes gibi materyaller yerleştirilebilir.

Klasik cerrahi yöntemi ameliyat tekniği, surenin uzun olması, ameliyat sırasında kan kaybı ameliyat sonrası ağrılı ve uzun iyileşme süreci yüksek oranda başarısız olma durumu söz konusu olmaktadır. Uzun vadede ise diğer disklerde fıtıklaşmaya yol açması bu yöntemlerin dezavantajıdır. Bu yüzden boyun fıtığı ameliyatında mikro cerrahi yöntemi kullanılarak bölgedeki topların hasar görmüş görmesi engellenmektedir.

Boyun fıtığı ağrıları nerelere vurur?

Boyun fıtığı ağrıları özellikle kol parmak gibi bölgelere sirayet eder. Bu yüzden boyun fıtığı başlangıcında stresten uzak yaşam, dinlenme ve ağrı kesiciler yeterli olacaktır. Ancak ileri derecedeki boyun fıtığında ameliyatla düzelme sağlanabilmektedir.