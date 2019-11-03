BOTAŞ'tan Canik Belediyespor'a 59 sayı fark: 90-31

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde BOTAŞ, sahasında konuk ettiği Samsun Canik Belediyespor'u 59 sayı farkla 90-31 yendi.

03 Kasım 2019, Pazar 18:26
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BOTAŞ'tan Canik Belediyespor'a 59 sayı fark: 90-31

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında BOTAŞ, Samsun Canik Belediyespor’u 90-31 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi | BOTAŞ: 90 - Samsun Canik Belediyespor: 31

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Seyhan Topaloğlu, Niyazi Yasin Kahraman

BOTAŞ: Mitchell 20, Büşra Akbaş 6, Cansu Köksal 16, Holingsvorth, Fagbenle 3, Marina Baş 5, Melis Gülcan 19, Hatice Pelin Gülçelik 7, Peddy 10, Şenay Zeybek 2, Işılay Eğin 2

Samsun Canik Belediyespor: Kayra Güler Sağlam, Madden 4, Aysu Keskin 4, Fatma Dilara Azaklı, Harris 7, Trajchevska 3, Dilan Çelik 11, Bilgesu Erduran, Neslihan Demir 2

1. Periyot: 11-11

Devre: 36-20

3. Periyot: 62-26

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