Bodrumspor'da moraller bozuldu

İnegölspor karşısında öne geçmesine rağmen 2-1'lik skorla rakibine boyun eğen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da moraller bozuldu.

04 Şubat 2019, Pazartesi 20:12
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Bodrumspor'da moraller bozuldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda İnegölspor karşısında öne geçmesine rağmen 2-1'lik skorla rakibine boyun eğen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da moraller bozuldu.

Önceki hafta evinde Ankara Demirspor'u 5-0 yenerek moral bulan yeşil-beyazlılar, mutlak galibiyet için gittiği İnegöl deplasmanından eli boş dönüp play-off hattının uzağında kaldı. Play-off potasındaki Kastamonuspor'la arasında 7 puan fark bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bu hafta ligden çekilen Gaziantepspor'la karşılaşmadan hanesine 3 puan yazdıracak. 

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