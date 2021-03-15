Boca Juniors-River Plate maç sonucu: 1-1

Arjantin Premier Ligi B Grubu'nda Boca Juniors ile River Plate karşı karşıya geldi. La Bombonera'da oynanan Superclasico'da puanlar paylaşıldı. 41'de Sebastian Villa'nın penaltısıyla golü bulan Boca, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı River, 67'de Agustin Palavecino ile eşitliği yakaladı.

Kalan bölümde iki taraf da gol bulamayınca 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takımda da karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Boca Juniors'ta Carlos Zambrano, 16 ve 69'da gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı.

River Plate'de ise 73 ve 79'da sarı kart gören Milton Casco, çift sarı kart sonrası kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. River Plate, B Grubu'ndaki ilk maçına 1 puanla başladı. Boca Juniors ise 5. maçında puanını 9'a yükseltti.