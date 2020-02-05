Bizim Takım: En büyük favoriler Fenerbahçe ve Trabzonspor

SORU - Zafer Büyükavcı

Sivasspor ve Fenerbahçe kaybetti; Başakşehir, Alanya, fanatik.com.tr/galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray ve Beşiktaş kazandı; ligin seyri değişti. Lider Sivasspor ile 7. Sıradaki Beşiktaş arasında sadece 8 puan var. Gelinen noktada, size göre şampiyonluğun en büyük favorisi hangi takım? Yarış hangi takımlar arasında geçer? İlk 3 size göre nasıl oluşur?

Mehmet Demirkol:

Galatasaray, 2.2puan ortalamasını tutturursa...

Zirveye oynayan takımlardan hiçbiri, her şeyi çok iyi yapamıyor... Fenerbahçe’nin çok iyi bir orta sahası var, ancak kaleci ve hücum performansları dalgalı gidiyor. Şut kalitesi, ciddi bir sorun. Galatasaray’ın olağanüstü bir kalecisi var. Ancak fizik kalite açısından istenilen seviyeye gelemediler. Hatta Kayseri maçında bile son 30 dakika savunma açıkları verdiler. Çünkü istikrarlı bir orta saha, tam olarak kurulabilmiş değil.

'Çimşir’in tecrübesizliği handikap...'

Başakşehir’in seyirci ve heyecan sorunu var. Alanyaspor ve Sivasspor’un da ‘şampiyonluk yarışı tecrübesi’ en büyük eksiklikleri. Bu eksiklik, onlar için büyük sorun. Ayrıca ‘hedef takım’ haline geldiklerinde, rakiplerin ekstra oyunları, onları zorluyor. Beşiktaş’tan bahsedersek... Sergen Yalçın rüzgârı, önemli bir etken. Fakat kadroları dar. Öyle ki bazen bir oyuncunun eksikliği, çok oyuncunun eksikliği anlamına gelebiliyor. Bu çerçevede ‘en tam takım’ Trabzonspor diyebiliriz. Fizik olarak yetersiz kaldıklarında; kaleci ve santrfor performansları ön plana çıkıyor. Orta saha oyundan düştüğünde, Sosa tek başına kurtarıcı olabiliyor. Ligin bir numaralı ‘çilingir’lerinden Nwakeme yokken bile, Fenerbahçe’nin güçlü oyununa karşı durup kazanabiliyorlar. Hüseyin Çimşir’in tecrübesizliği, tek handikapları olabilir.

‘Fener şut kalitesini artırır’

Bu çerçevede ‘kim ön plana çıkıyor’ diye sorduğunuzda, ‘kim eksiklerini hızlı bir şekilde tamamlayabilir’ sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Fenerbahçe’de kadroya bakıldığında, savunmada toparlanma beklemek hayalcilik olur. Ancak ‘şut kalitesi düşüklüğü’nü giderebilirler. Galatasaray, 6. haftadan itibaren başlayacak zorlu fikstürde ‘2.2 puan ortalaması’nı tutturabilirse, alışık oldukları yarışta yaratacakları rüzgârla, rakiplerini ‘türbülansa’ sokabilirler. Alanya, Sivas ve Beşiktaş’ın kat etmeleri gereken mesafe, çok uzun... Bu çerçevede, en avantajlı takım Trabzonspor.. Fenerbahçe maçındaki edilgen oyuna rağmen kazanabilmek, bunun en büyük işareti. Oyun olarak daha aşağı inmezler. Ve bu kaleci ve hücumcu performansıyla da en avantajlı takım olurlar.

Cem Dizdar:

Kehanet işini beceremem!

Bu soru aslında doğrudan ‘kehanet’ alanına girer, ki en beceremediğim şeydir! Şimdiye kadar oynanan oyunlar, devamlılık ve kadrolar düşünüldüğünde, böyle bir kestirimde bulunmak benim açımdan mümkün değil. Çünkü bu belirsiz performanslar devam edecek gibi görünüyor. Fenerbahçe; birlikte oynama, ilk devre istatistiklerini geliştirme ve fikstürün de görece avantajıyla küçük bir avantaja sahip diye düşünüyorum. Yine de son maç düşünüldüğünde, ‘problem çözme’ konusundaki sıkıntılarını ihmal etmemek gerek. Ayrıca gün geçtikçe yükseleceği tahmin edilebilir gerginlikten nasıl etkilenecekleri ise herşeyden daha önemli. Öyle ya, Fenerbahçe ‘Zorlu süreci’nden bu yana eleştirilerin merkezindeki takım gibi duruyor ve bundan böyle her tartışma bir biçimde o sürece bağlanacaktır. Bu da sahadaki oyunu doğrudan etkileyecektir. Bununla baş edebilirlerse, oyun ve kadro açısından mevcutlar arasında en şanslı onlar diye düşünüyorum.

‘Performanslar, değişiklikler yaratır’

Yarış zorlaştıkça kimileri daha dirençli olacaksa da öngörüm Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kadrolarına bağlı olarak yarışı bırakmayacağı yönünde. Bu üçlü arasında, çok küçük bir farkla Fener’i (şimdilik kaydıyla) avantajlı görüyorum. Başakşehir, Beşiktaş, Alanya, Sivas’ın yukarıyı zorlayacağını, bu dörtlüden Başakşehir ve Alanya’nın oyun kurguları ve dirençleriyle daha şanslı olduğunu söyleyebilirim. Yine de hafta hafta beklenmedik performanslar, sıralamada öngörülemez değişikliklere yol açacaktır.

‘Alttakiler önemli’

İlk üç bana göre şu takımlardan oluşur: Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray... Şampiyonluk yarışı ve Avrupa’ya gidecekler sıralamasını belirleyecek verilerden biri de alt lige düşmeme mücadelesi eden takımlarla olan maçlardır. Bu yıl altlardaki takımların güçsüz halleri, yukarıdaki yarışı kendi aralarında oynayacakları maçlara kilitlemiş durumda. Yani 10. sıranın altındakilerle yapılacak maçlarda yaşanacak sürprizler de şampiyonluğun belirleyicisi olabilir.

Ali Ece:

Ligde istikrarlı olan tek şey, istikrarsızlığın ta kendisi!

Bu sezonki Süper Lig için 14, hatta bazı takımlarımız için 15 maç kala favori göstermek bana göre ‘gereksiz risk almak’ olur! Puan farkının bu kadar az olduğu, adeta her hafta ‘kartların yeniden dağıtıldığı’, saha dışı faktörlerin de fazlasıyla etkili olduğu bir sezon yaşıyoruz! Sivasspor ilk yarıda ‘Maximzede’ oldu. Son 6 ayını pek de iyi geçirmemiş Maxim gelir gelmez Türkiye’de kartları yeniden dağıttı. İlerleyen haftalarda da bu tip ‘yeni Maxim’ler ortaya çıkabilir. Çünkü kulüplerimizin içinde bulunduğu finansal durumlar nedeniyle, ligde istikrarlı olan tek şey, istikrarsızlığın ta kendisi...

‘Karius düzelmezse ilk üçe giremezler’

Beşiktaş’ın ‘kural hatası itirazı’ kabul edilir ve Sergen Yalçın yönetiminde bu kez Göztepe’yi yenmeyi başarırsa, Lider ile puan farkı 5’e kadar inebilir. Tabii Beşiktaş’ın rakiplerine göre önemli bir dezavantajı var: ‘Karius’un berbat performansı...’ Beşiktaş’ın şampiyonluk şansının artması için Karius’un Mainz ile 2018 Şubat-Nisan arası Liverpool’daki performansına dönmesi gerekiyor. Sergen Yalçın ve antrenörlerine iyi şanslar diliyorum. Çünkü bunu başarmak, şu anda bir nehir üzerinde yürümek kadar zor gözüküyor. Karius düzelmezse Beşiktaş, ilk 3’e bile giremeyebilir.

‘Başakşehir birebir yarışırsa’

Sivasspor eğer Antep’teki yenilginin şokunu atlatamaz ve Beşiktaş’ta da Karius düzelmezse; bu durumda Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir dörtlüsünden üçü sezon sonunda ilk 3 takım arasına girer. Yarış ne kadar ‘ikiden fazla takım arasında’ geçerse; Başakşehir de şansını o ölçüde sürdürür. Başakşehir; şampiyonluk yarışında diğer üçünden biriyle baş başa kalırsa, o zaman yine şampiyon olma şansı düşer. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan hangisinin şampiyonluk şansı daha fazla sorusunun cevabını ise en erken 7 hafta sonra verebilirim!

Deniz Çoban:

Atanı ve tutanı iyi olanlar bu ligi en üstte bitirirler

Önümüzde duran puan cetveli gerçek olmayabilir. 3. sıradaki Trabzonspor, ‘gizli lider’ konumunda. Ertelenen maçını kazanırsa, zirveye kuruluyor. Öte yandan, Beşiktaş’ın kural hatası itirazı kabul görür ve Göztepe maçı tekrar oynanırsa (ki oynanma ihtimali var) 3 puanı hanesine yazdırması halinde 7. sıradaki Beşiktaş’ın liderle olan farkı 5’e düşüyor. Ligin favorisi bana göre Fenerbahçe... Yarış Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor arasında geçer diye düşünüyorum. İlk üç; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray olur.

‘Fenerbahçe zirvede bitirir’

Şampiyon olacak takımın ‘atanı ve tutanı’ iyi olacak. Onlar iyiyse, diğer unsurlar konuşulabilir. Fenerbahçe’de atan Muriç, Kruse ve Rodrigues. Kalede yan toplara çalışması gereken ama yetenekli ve iyi Altay var. Üstüne bir de Ozan ve Gustavo’lu dirençli orta saha. Sert virajları az kayıpla dönebilen Fenerbahçe ligi zirvede bitirir. Trabzon ’da atan Sörloth; güçlü, yetenekli... Tutan Uğurcan, inanılmaz oynuyor. Ndiaye iyi transfer... Buna karşın defansları çok pozisyon veriyor. Hep bu kadar şanslı olamazlar ve Uğurcan takımı kurtaramaz. Hocaları tecrübesiz, baskıyı kaldıramayabilir.

‘Gönlüm Sivas diyor ama...’

Başakşehir’de Okan Buruk hırslı, çalışkan... Mert, Milli Takım kalecisi. İrfan Can, Mahmut, Visca, Clichy tamam ama Kadıköy’de varlık gösteremediler. Pozisyonları bile yoktu. Zor virajlara hazır değiller. Beşiktaş, Sergen ile buluştu. Büyük yetenek, büyük oyuncuydu. Getirilebileceklerin en iyisiydi; herkes sustu, taraftar mutlu. Fakat bu kadro ile ancak bu lige heyecan katarlar. Puan farkı 5’e düşse bile, önlerinde kötü olmalarını beklemeleri gereken 6 takım var. Kalecileri, yarıştakiler arasında en geride. Kadro kalitesi de yeterli değil. Galatasaray’ın en büyük avantajı tutanı, Muslera. Atanı da Falcao. Sakatlanmazsa iş yapar. Hocası bu ligi en iyi tanıyan, baskıyı kaldırabilecek ismi. Bunlara rağmen Galatasaray’ın bir oyun planının olduğunu düşünmüyorum. İlk üçte olurlar ama şampiyonluk zor gibi. Sivas kadro darlığının sıkıntısını çekiyor. 3 futbolcusu sakattı, dağıldılar. Lig ilerledikçe, sıkıntıları büyüyebilir. Gönlüm şampiyon olmalarından yana, ama ilk üç zor gibi.