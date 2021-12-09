Bingöl Solhan Spor-Ziraat Bankkart maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta karşılaşmasında Bingöl Solhan Spor'a konuk olan Ziraat Bankkart karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Gül, Kadir Girente
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Turgay Doğan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Celalettın Fedakar, Amel Dautefendic, Fatih Yorümez (L), Radzivon Miskevich, Burak Hazırol(L), Onur Çukur
Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Muhammet Ertuğrul, Bedirhan Bülbül, İbrahim Halil Yücel, Murat Tokgöz(L), Arslan Ekşi, Alp İzzet Akkuş, Bennie Tuinstra, Ahmet Samet Baltacı, Faik Samet Güneş, Durruthy Oreol Camejo, Berkay Bayraktar(L), Aykut Gedik,
Setler: 23-25, 21-25, 16-25
Süre: 90 dakika (34, 31, 25)
İHA