Türkiye Kayak Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Biatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi. Erzurum’da bulunan Kandilli Biatlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'nde ilk defa gerçekleşen organizasyona 110 sporcu katıldı. Takım sıralamasında birinciliği Muş, ikinciliği Ankara, üçüncülüğü ise Bolu elde etti. İki gün süren müsabakalar sonrasında U21+,U20, U18, U16 ve U14 kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını Aşkale Kaymakamı Murat Karalıoğlu, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Haydar Çetinkaya, Süleyman Yıldırım, teknik kurulu üyeleri tarafından verildi.

Ülkemizde ilk kez organize edilen Biatlon Türkiye Şampiyonasında 29 biatlon hakemi ilk kez görev yaptı.

DHA