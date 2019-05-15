Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor ile 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

15 Mayıs 2019, Çarşamba 21:40
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Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor ile 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu, istasyon ve açma-germe çalışmaları yaptı.

Pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenman, dar alan çalışması ile sürdü. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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