Beşiktaş'ta gündemdeki isimler Domagoj Vida ve Adem Llajic... Yönetim, kulüpten 3 milyon 250 bin Euro kazanan Ljajic ve 3.4 milyon Euro gelir elde eden Vida’nın menajerleriyle yaptığı toplantılarda indirim talebini yineledi. Ancak 2 taraftan da olumsuz yanıt aldığı bildirildi. Öte yandan kulüple sözleşmesi devam eden oyuncuların, ara transferde de ayrılık gibi bir düşüncelerinin bulunmadığı belirtildi. Vida ve Llajic özelinde 2021'in ilk aylarında Beşiktaş yönetiminde de yoğun bir mesai yaşanması bekleniyor.

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