Beşiktaş, takımdaki olumsuz gidişatın ardından teknik direktör Abdullah Avcı’yla yollarını ayırmıştı.
Deneyimli çalıştırıcı sonrasında takımın başına kulübün efsane ismi Sergen Yalçın’ı getirmek için düğmeye basan yönetim, 47 yaşındaki teknik adamla görüşme gerçekleştirmişti. İlk temastan olumlu geri dönüş alan Kara Kartal’da gözler, bugüne çevrildi...
İzmir’de önceki gün takımın yeni teknik direktörü konusunda açıklama yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Pazartesi günü yönetim kuruluyla yapacağımız görüşmenin ardından bu konu çözülür” ifadelerini kullanmıştı.
İlk maçı Rizespor olacak
Göztepe karşılaşmasını dün geride bırakan Siyah-Beyazlılar’ın, bugün Sergen Yalçın’ı takımın yeni teknik direktörü olarak duyurması bekleniyor.
Yeni Malatyaspor’la ara dönemde yollarını ayırmasının ardından boşta bulunan Sergen Yalçın’ın, yardımcılarıyla birlikte çalışmalarına başladığı öğrenilirken genç hocanın imzaların atılmasının ardından Kara Kartal’daki ilk maçına cumartesi günü Çaykur Rizespor’la oynanacak maçla çıkması planlanıyor.