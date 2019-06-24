Transferde durgun bir dönem geçiren Beşiktaş’ın, kontratları 1 Temmuz’da sona erecek olan Luciano Narsingh ve Ignazio Abate’in girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

2009’dan bu yana İtalyan ekibi Milan’ın forması giyen 32 yaşındaki İtalyan sağ bek Ignazio Abate, İtalya Milli Takımı ile 22 karşılaşmada oynadı ve 1 gol attı.

2017’de Hollanda ekibi PSV’den İngiliz temsilcisi Swansea’ye 4,6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 28 yaşındaki

Hollandalı sağ Luciano Narsingh ise geride bıraktığımız sezon sadece 2 maçta forma giyebildi.

Siyah beyazlıların önümüzdeki günlerde bonservisleri elinde olan iki futbolcu için de daha somut adımlar atabileceği ifade edildi. (Hürriyet)