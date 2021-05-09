Galatasaray'a 3-1 yenilen şampiyonluk yolunda yara alan lider Beşiktaş, 11 Mayıs Cumartesi 20.30'da Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Galatasaray derbisinde forma giyemeyerek maçı tribünden takip eden NKoudou, düz koşulara başladı. Böylece NKoudou, Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek.

Atiba Hutchinson, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Kanadalı oyuncu, Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic ile tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin N’Koudou ve Vincent Aboubakar’ın yanı sıra önceki gün yapılan kontrollerin ardından sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Bernard Mensah derbi kadrosuna alınmamıştı.

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