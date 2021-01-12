Ligde 5 maçtır gol yemeden kazanan Beşiktaş’ı önceki akşam Atakaş Hatayspor durdurdu. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kalırken 5 maçlık galibiyet ve gol yememe serisi de sona erdi. Bu beraberlik aynı zamanda Beşiktaş’ın 2’nci haftadaki 1-1 biten Antalyaspor maçından sonra berabere kaldığı 2’nci karşılaşma oldu. Hatayspor ağlarını 2 kez havalandıran Beşiktaş, ligdeki gol sayısını 39’a çıkardı. 39 golün 28’ine 3 yıldız imzasını attı.

Asistleriyle zirvede

Bu 3’lü; Aboubakar, Larin ve Ghezzal’dan başkası değil... Transferin son günlerinde takıma katılan Aboubakar 9 gol atarken yine transferin son günü kiralanan Ghezzal, Hatayspor maçıyla 8 asiste ulaştı. Takımın en golcü futbolcusu olan Cyle Larin ise 11 golle krallık yarışında yer alıyor. Beşiktaş’ın formda hücum hattının çıkıştaki ismi Rachid Ghezzal, gol atamasa da asistleriyle bu konuda yine üzerine düşeni yapmayı başardı ve asist krallığında zirvedeki yerini korudu. Kartal, formda üçlüsüyle pazar günü Vodafone Park’ta ağırlayacakları Galatasaray’ı devirip yeni bir kazanma serüvenine başlamayı hedefliyor.

Forvetlerden sonra Atiba...

Kara Kartal’da Larin ve Aboubakar’dan sonra en çok gol atan futbolcu 3 golle Atiba olurken; Vida, N’Koudou, Mensah, Oğuzhan ve Hasic 2’şer skor üretti. Gol katkısı veren diğer 6 futbolcu ise Güven, Boyd, Lens, Gökhan Töre, Necip ve N’Sakala... Gol atan 14 futbolcuya sadece asistleriyle skoru değiştiren 4 isim daha eklendiğinde, kadrodaki kaleciler hariç 21 oyuncunun 18’inin skora katkı verdiği görülüyor.

Aboubakar’a talip var

Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar’a Premier Lig’den talip var. Geçtiğimiz hafta golcü oyuncusu Sebastian Haller’ı Hollanda ekibi Ajax’a yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satan West Ham United, bu oyuncudan doğan boşluğu Aboubakar’la doldurmayı planlıyor. Takımda sürekli sakatlık problemi yaşayan Michail Antonio’nun forvet pozisyonunda tek kaldığına dikkat çeken Teknik Direktör David Moyes, Kamerunlu golcünün alınmasını istiyor.

Larin’in fiyatı 10 milyon Euro

Kara Kartal’da bu sezon sergilediği başarılı performansla bir anda transfer döneminin gözdeleri arasına girmeyi başaran Cyle Larin için Beşiktaş Yönetimi kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, son olarak bir Fransız kulübünün 2.5 milyon Euro’luk teklifle gelmesinin ardından Kanadalı oyuncunun durumunu değerlendirip bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maçta 13 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüplere bu kararlarını oyuncunun menaceri aracılığıyla paylaşan idareciler, bu rakamın altında bir öneriye kapalı olduklarını iletti.

Ghezzal: En büyük adayız

Beşiktaş’ın yıldız ismi Rachid Ghezzal, kulüp dergisinin Ocak sayısına konuştu. Kara Kartal’ın bir parçası olduğu için mutlu olduğunu belirten Cezayirli futbolcu, “Buradaki ortamı Lyon’a benzetiyorum çünkü orada da şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’ne gitmek için oynanır. Sezona istediğimiz gibi başlamadık ama seri galibiyetler aldığımız için şu an en büyük adaylardan biriyiz” dedi. Takımdaki arkadaşlığa da vurgu yapan başarılı oyuncu, “Hocamız ve yardımcıları, geldiğim günden beri bana çok yakın davrandılar ve güvenlerini gösterdiler. ” diye konuştu.